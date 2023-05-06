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İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da pazar günü Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek.

Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

Programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.

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