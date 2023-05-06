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Yurt dışındaki bir oy pusulası "mühürlü" çıktı! Suç duyurusunda bulunulacak

Yurt dışındaki bir oy pusulası "mühürlü" çıktı! Suç duyurusunda bulunulacak

 Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler için Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarının birinde, bir siyasi partinin mührünün basılı halde olması hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Edinilen bilgiye göre, seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, bir siyasi partinin adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Suç duyurusunda bulunulacak

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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