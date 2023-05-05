Adıyaman'da yürekler ağza geldi! Depremzedeler büyük korku ve panik yaşadı
Adıyaman’da depremzedeler için kurulan çadır kentteki sağlık merkezi, kreş ve eski yemekhane cayır cayır yandı. Yürekleri ağza getiren yangından geriye kül yığını kaldı.
Depremzedeler için kurulan çadır kent içerisinde faaliyet gösteren daha önceden yemekhane olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyük paniğin yaşandığı olay yerinde vatandaşlar, alevlerin kaldıkları çadırlara sıçrama riskine karşı büyük korku yaşadı.
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda sağlık merkezi, kreş ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alandan geriye kül yığınları kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.