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Ayşegül Timur kimdir, aslen nereli? Amerikan üniversitesine Türk rektörü oldu

Ayşegül Timur kimdir, aslen nereli? Amerikan üniversitesine Türk rektörü oldu

ABD Florida Gulf Coast Üniversitesi’nin yeni rektörü Ayşegül Timur büyük bir başarının altına imzasını attı. Peki Ayşegül Timur kim?, Nereli? Eğitimi ne? ABD Florida Gulf Coast Üniversitesi’nin yeni rektörü Ayşegül Timur, 1991 yılında kurulan ve 15 bin öğrencisi olan üniversitenin ilk kadın rektörü seçilerek tarihe geçti.

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Profesör Dr. Ayşegül Timur, Florida Gulf Coast Üniversitesi’nin mütevelli heyeti tarafından 6’ya karşı 7 oyla üniversitenin rektörü seçildi. Oylamanın ardından konuşan Prof. Timur, “Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek söz yok. FGCU’nun gelecek dönem başkanı olarak görülmem benim için gerçekten bir başarı” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Peter Sulick, “Dr. Timur zeki, çalışkan, kararlı ve kesinlikle oldukça çekici liderlik özelliklerine sahip. Çalışma ahlakı konusunda hiçbir soru işareti yok” dedi.

Timur, haziran ayında üniversite yönetim kurulundan onay aldıktan sonra 1 Temmuz’da göreve başlayacak.

Prof. Dr. Ayşegül Timur FGCU’da Strateji ve Program İnovasyonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu görevinde, mikro kimlik doğrulama ve dijital rozetler girişimini başlatan Timur, üniversitesin ABD Ticaret Bakanlığı – Ekonomik Kalkınma İdaresi aracılığıyla 22,9 milyon dolarlık bir hibe almasına öncülük etti.

25 yıl önce Türkiye’den ABD’ye taşınan Timur, ABD’ye taşınmadan önce İstanbul Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans ve lisans derecelerini aldı.

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