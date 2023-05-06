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Trump'ın, tecavüz davasıyla ilgili verdiği ifadenin video görüntüleri yayımlandı

Trump'ın, tecavüz davasıyla ilgili verdiği ifadenin video görüntüleri yayımlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadın tarafından tecavüzle suçlandığı dava için verdiği ifadenin video görüntüleri yayımlandı.

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Üzerinde 19 Ekim 2022 tarihi bulunan 48 dakikalık videoda, Trump'ın, Carroll'un avukatı Roberto Kaplan'ın sorularını cevapladığı görüldü.

Videoda, Trump, Carroll'un iddialarını reddederken, "görünüşüne bakarak onun kendi tercihi olmayacağını ve davanın bir aldatmaca olduğunu" savundu.

Trump, avukat Kaplan'a da dönerek, "Dürüst olmak gerekirse, siz de benim seçimim olmazdınız. Umarım bunu hakaret olarak almazsınız, ancak hiçbir koşulda sizinle ilgilenmezdim." ifadesini kullandı.

İfade sırasında Trump'ın, kendisine gösterilen bir fotoğrafta Carroll'u, eski eşi Marla Maples zannetmesi de dikkati çekti.

E. Jean Carroll'un, 1990'larda kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla Trump hakkında açtığı dava, New York'ta devam ediyor.

Dava ile ilgili kapanış savunmalarının, önümüzdeki hafta başında yapılması bekleniyor.

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