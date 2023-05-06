BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  EKONOMİ

6 Mayıs Bitcoin, Dolar, Euro'da son fiyat! Yükseliş sürüyor

6 Mayıs Bitcoin, Dolar, Euro'da son fiyat! Yükseliş sürüyor

6 Mayıs 2023 dolarda ve euroda yükseliş sürüyor. Yatırımcısını üzen Bitcoin'de de hareketlilik var. Dolar ve Euro'da seçim sonrası yükseliş olacağı tahmin ediliyor.

Abone ol

5 Mayıs 2023 Dolar, Euro, kripto para piyasasında neler oluyor? 

Bugün dolarda ibre yukarı yönlü. 19,5067 liradan alınan dolar 19,5210 satılıyor.

Euro ise 21,4827  liradan alınıyor, 21,5177 liradan satılıyor.

Bitcoin ve altcoinler

Lider kripto para Bitcoin 29.380 dolardan, Türk lirası karşısında ise 576.574 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.963, BNB(BNB) 325,Dogecoin (DOGE) 0,0789  dolar civarlarında bulunuyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
İlk tescil motorlu kara taşıtı satışından kaçınan işletmelerin yetki belgesi iptal edilecek
İlk tescil motorlu kara taşıtı satışından kaçınan işletmelerin yetki belgesi iptal edilecek
Husumetlisini pusuya düşürerek öldürmüştü! Cinayet zanlısı tutuklandı
Husumetlisini pusuya düşürerek öldürmüştü! Cinayet zanlısı tutuklandı
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı
Trump'ın, tecavüz davasıyla ilgili verdiği ifadenin video görüntüleri yayımlandı
Trump'ın, tecavüz davasıyla ilgili verdiği ifadenin video görüntüleri yayımlandı
Ücretsiz doğalgaz dönemi başladı! Hatalı fatura gelenler dikkat: Detaylar belli oldu!
Ücretsiz doğalgaz dönemi başladı! Hatalı fatura gelenler dikkat: Detaylar belli oldu!
SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası
SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürekleri dağlayan yorum! "Çok iyi babaydın be Fahrettin"
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürekleri dağlayan yorum! "Çok iyi babaydın be Fahrettin"
Kılıçdaroğlu memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak vaadinin nasıl karşılanacağını açıkladı
Kılıçdaroğlu memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak vaadinin nasıl karşılanacağını açıkladı
Büyükçekmece'de lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'de lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
Ayşegül Timur kimdir, aslen nereli? Amerikan üniversitesine Türk rektörü oldu
Ayşegül Timur kimdir, aslen nereli? Amerikan üniversitesine Türk rektörü oldu
İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü