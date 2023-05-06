6 Mayıs Bitcoin, Dolar, Euro'da son fiyat! Yükseliş sürüyor

6 Mayıs 2023 dolarda ve euroda yükseliş sürüyor. Yatırımcısını üzen Bitcoin'de de hareketlilik var. Dolar ve Euro'da seçim sonrası yükseliş olacağı tahmin ediliyor.Abone ol
5 Mayıs 2023 Dolar, Euro, kripto para piyasasında neler oluyor?
Bugün dolarda ibre yukarı yönlü. 19,5067 liradan alınan dolar 19,5210 satılıyor.
Euro ise 21,4827 liradan alınıyor, 21,5177 liradan satılıyor.
Bitcoin ve altcoinler
Lider kripto para Bitcoin 29.380 dolardan, Türk lirası karşısında ise 576.574 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.963, BNB(BNB) 325,Dogecoin (DOGE) 0,0789 dolar civarlarında bulunuyor.