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6 Mayıs 2023 altın ne kadar? İslam Memiş ve Evren Devrim Zelyut'tan bomba altın yorumu

6 Mayıs 2023 altın ne kadar? İslam Memiş ve Evren Devrim Zelyut'tan bomba altın yorumu

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.Bugün gram altın 1.264 liradan alıcı buluyor. Rakamlara kanıp kuyumcunun yolunun tutmamak lazım. Ekran fiyatı ile piyasa fiyatı bambaşka...Yaz aylarında yeni rekorlar bekleniyor.

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6 Mayıs 2023 altının onsu 2.016 dolardan işlem görürken gram altın 1264 liradan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

6 Mayıs 2023 altın ne kadar?

Gram altın 1.264,16-1.265,08

Çeyrek altın 2.242,00-2.317,00

Yarım altın 4.526,00-4.649,00

Cumhuriyet altını 9.168,00-9.306,00

İslam Memiş:Hızlı yükselişler sağlıklı değil

"Düşüşler olmadan bu kadar hızlı yükselişler sağlıklı değil." diyen piyasa uzmanı İslam Memiş "Ben altın veya gümüş değil, borsa diyorum. Bu benim tercihim, tercihlerimle mutluyum. Onslardaki yükseliş sadece fizikiye geçiş için yarar." dedi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut:Altın parlıyor

Ekonomist Evren Devrim Zelyut son yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Önümüzdeki aylarda ABD enflasyonunda geri çekilme devam ettiği sürece indirimlerin bile konuşulduğu ortamda ben altında ons altında 2100 doların üstüne atış bekliyorum. Birinci şartım ABD'den gelecek enflasyonun düşmeye devam etmesi. Altında yolumuz açık. Altın önümüzdeki dönemde dolar-altın-hisse yatırım üçgeninde parlıyor. 

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