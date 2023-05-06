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Altında yeni rekor! Kapalıçarşı esnafı yükselen altın için bakın ne diyor

Altında yeni rekor! Kapalıçarşı esnafı yükselen altın için bakın ne diyor

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın 2 bin 50 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde 1385 lirayı gördü.

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Yatırımcısının yüzünü güldüren gram altına talep devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 1385 liradan, çeyrek altın 2 bin 280 liradan, yarım altın 4 bin 560 liradan tam altın ise 9 bin 350 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, ''Ons altın fiyatının yukarı yönlü olması gramdaki yükselişe etken oluyor. Bununda birkaç temel sebebi var. Birincisi; FED’in faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği konusuydu. İkinci ise ABD’deki bankaların iflas haberlerinden etkilenmesi. Üçüncüsü; şu anda arzdan çok talebin olması. Ons altın 2 bin 50’lerde seyrediyor, kendi rekoru olan 2 bin 78’i test etti. İç piyasada gram altına yoğun talep var. Altının ileriki dönemlerde yönünün yukarı yönlü olması bekleniyor. Gram altın 1385 TL, çeyrek 2 bin 280 TL, yarım 4 bin 560 TL, tam altın ise 9 bin 350 TL’den alıcı buluyor. Yurt dışından gelecek haberleri bekliyoruz. Altın her zaman güvenli limandır alıcısını her zaman sevindiriyor'' şeklinde konuştu.

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