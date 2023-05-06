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Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da internetten verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri "sanal devriye" sırasında bir grubun internetten sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Teknik ve fiziki takiple 8 şüphelinin kiralık ev, elektronik eşya ve araç ilanlarıyla 13 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, kentte belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla 8 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, farklı kişilere ait 29 banka kartı, 10 mermi ile çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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