BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  GÜNCEL

200 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi! Milyonluk vurgunda 15 kişi tutuklandı

200 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi! Milyonluk vurgunda 15 kişi tutuklandı

Kendilerini avukat olarak tanıtarak, icra takibi yalanıyla Denizli merkezli Manisa, Aydın ve Antalya illerinde 200’den fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Abone ol

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp, “Hakkınızda icra takibi başlatıldı” yalanıyla tuzağa düşüren suç şebekesinin peşine düştü. Tuzaklarına düşürdükleri kişileri, uygunsuz sitelerde yaptıkları işlemler nedeniyle mağduriyet oluşturdukları gerekçesiyle haklarında icra takibi başlatıldığını iddia eden şüphelilerin, bu kişilere internet üzerinden sahte icra takip dosyası gönderdikleri ortaya çıktı. Mağdurlardan verdikleri hesap numarasına 2 ila 30 bin lira arasında değişen para göndermelerini isteyen şebekenin, bu yöntemle Denizli, Manisa, Aydın ve Antalya illerinde 200’den fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıkları belirlendi.

Suç şebekesinin çökertilmesi için teknik ve fiziki takibe başlayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeterli delile ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 3’ü kadın 17 şüpheli, Denizli merkezli olarak 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve sahte icra belgeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgulaması, gece geç saatlere kadar devam etti. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altında yeni rekor! Kapalıçarşı esnafı yükselen altın için bakın ne diyor
Altında yeni rekor! Kapalıçarşı esnafı yükselen altın için bakın ne diyor
Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
İzmir'de kumarhanenin kapısını Atatürk portresi ile gizlemişler
İzmir'de kumarhanenin kapısını Atatürk portresi ile gizlemişler
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Türkmenistan'daki Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı
Türkmenistan'daki Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı
Sınırda 5 isim var! Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaşacak
Sınırda 5 isim var! Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaşacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği
Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indiriminin uygulama esasları belirlendi
Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indiriminin uygulama esasları belirlendi
Kızılcık Şerbeti'ne Survivor'dan taze kan! Çimen yeni sevgilisi Serdar kim oynuyor?
Kızılcık Şerbeti'ne Survivor'dan taze kan! Çimen yeni sevgilisi Serdar kim oynuyor?
Kılıçdaroğlu'nun kaseti tartışması Uğur Dündar'ı paniklemiş halde hiç böyle görmemiştim Hüseyin Gülerce yazdı
Kılıçdaroğlu'nun kaseti tartışması Uğur Dündar'ı paniklemiş halde hiç böyle görmemiştim Hüseyin Gülerce yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı! Dikkat çeken çağrı: "Yine zaferle çıkacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı! Dikkat çeken çağrı: "Yine zaferle çıkacağız"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak