BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kozluk mereto balı için coğrafi işaret başvurusu

Kozluk mereto balı için coğrafi işaret başvurusu

BATMAN'ın KOZLUK ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen mereto balı için "Kozluk’un meşhur lezzetleri" sloganıyla başlatılan marka tescili için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Abone ol

Batman'ın Kozluk ilçesinin 2973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde arıcılık yapan yetiştiricilerin, burada bulunan yüzlerce çeşit çiçekten beslenen arılardan elde edilen bal için marka tescili ve coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ifade eden Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, hedeflerinin üreticiyi desteklemek olduğunu söyledi.

Yıllık ortalama 100 ton bal elde ettiklerini belirten Kaymakam Güngör, "Kozluk mereto balı kendine has tadı ve aroması bulunmakta, kalite kriterlerinde önemli bir yere sahip nem miktarı düşük bir baldır. Coğrafi konumu nedeniyle doğal olarak üretilen Kozluk mereto balı invert şeker miktarı ve enzim miktarı yüksek, mineral madde ve kül miktarı düşük özelliklerde üretilerek yüksek kalitede ve insan sağlığı için önemli bir değer kazanmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle doğal olarak üretilen Kozluk mereto balının tüm bu özelliklerini göz önüne alarak Organik Sertifika alınması için başvuru yaptık. Gelecek senelerde Organik Tarım Sertifikasını da alarak en iyisi olduğunu kanıtlayacaktır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Tarımsal destek ödemesi nasıl alınacak? Para yattı mı, ödemeye nereden bakılacak?
Tarımsal destek ödemesi nasıl alınacak? Para yattı mı, ödemeye nereden bakılacak?
Erzincan ve Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor
Erzincan ve Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor
200 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi! Milyonluk vurgunda 15 kişi tutuklandı
200 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi! Milyonluk vurgunda 15 kişi tutuklandı
Altında yeni rekor! Kapalıçarşı esnafı yükselen altın için bakın ne diyor
Altında yeni rekor! Kapalıçarşı esnafı yükselen altın için bakın ne diyor
Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
İzmir'de kumarhanenin kapısını Atatürk portresi ile gizlemişler
İzmir'de kumarhanenin kapısını Atatürk portresi ile gizlemişler
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Türkmenistan'daki Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı
Türkmenistan'daki Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı
Sınırda 5 isim var! Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaşacak
Sınırda 5 isim var! Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaşacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği
Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indiriminin uygulama esasları belirlendi
Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indiriminin uygulama esasları belirlendi