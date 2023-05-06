Tarımsal destek ödemesi nasıl alınacak? Para yattı mı, ödemeye nereden bakılacak?

Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin hesabına 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesi yatırılacak. Peki, tarımsal destek ödemesi nasıl alınacak?

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Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçiler devlet tarafından desteklenmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretimi veya üreticiyi koruma amacıyla çiftçilere 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme sağlanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme yapılacağı ifadelerine yer verildi.