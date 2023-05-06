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Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç satışına yeni düzenleme!

Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç satışına yeni düzenleme!

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle, araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesi iptal edilecek.

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Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yaşanan problemlere yönelik dikkat çekici bir adım attı. 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarınının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. NTV'de yer alan habere göre yetki belgesi iptaline yönelik bölüme yeni bir madde eklendi.

Aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan...

Buna göre, araç satışından kaçınan, üretici fiyatları veya distribütör tarafından tavsiye edilen fiyatın üzerinde fiyat talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen firmaların yetki belgeleri iptal edilecek.

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