TFF 3. Lig'de normal sezon 3 hafta sonra tamamlanacak

2022-2023 sezonunda son 3 haftaya girilen TFF 3. Lig'de normal sezon heyecanı yarınki müsabakalarla devam edecek.

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Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenlerin direkt TFF 2. Lig'e çıkacağı, her gruptan birer takımın daha TFF 2. Lig'e yükseleceği ligde, lideri takip eden beşer ekip, play-off maçları oynayacak. 1. Grup'ta 3, 2. Grup'ta 2 ve 3. Grup'ta ise 1 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.



- 1. Grup

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nun son 3 haftaya en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor'un 2 puan önünde girdiği 1. Grup'ta Eskişehirspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Yomraspor düşme hattında bulunuyor.



Bu ekiplerden Eskişehirspor ile Gema Polimer Şile Yıldızspor bu haftaki sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e gerileyebilir.



- 2. Grup

2. Grup'ta maç fazlası bulunan Alagöz Holding Iğdır FK 62, Karaman FK'nin 61 puanı bulunuyor.



Ligde bir maçı eksik Armoni Alanya Kestelspor 60 puanla 3. durumda yer alıyor. Küme düşme hattındaki Yeşilyurt D.Ç Ofspor ve Bayrampaşaspor'dan, Yeşilyurt D.Ç Ofspor'un bu hafta ligden düşmesi kesinleşebilir.



- 3. Grup

68 Aksaray Belediyespor'un Kepez Belediyespor'un 3 puan önünde lider durumda bulunduğu 3. Grup'ta iki takımdan biri adını 2. Lig'e yazdıracak.



Bu hafta Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek 68 Aksaray Belediyespor'un müsabakayı kazanması ve Akhisarspor'u ağırlayacak Kepez Belediyespor'un mağlubiyeti halinde Aksaray temsilcisi 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Son sıradaki Niğde Anadolu FK lige daha önce veda etmişti.