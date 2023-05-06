İzmir'de kilosu 5 bin TL'yi bulan sakız, kadınlara gelir kapısı oluyor

Çeşme yarımadasının altın damlayan ağaçları sakız için kadın istihdamı ve kadın iş gücünün katılımını sağlamak amacıyla kullanım hakları kadınlara verilecek bir proje başlatılıyor.

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Yıllar boyu Yunanistan’ın tekelinde olan ve Sakız Adası ile anılan sakız ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2014 yılında başlattığı "Sakız Eylem Planı" ile artık Ege'nin incisi İzmir'in Çeşme yarımadasında da yetiştirilmeye başlandı.

Toplamda bin dekarlık alanda 100 bine yakın sakız ağacı toprakla buluşturuldu. "Damla Sakızının Toplumsal ve Ekonomik Yönden Güçlendirilmesi Projesi" ile bölgede yaşayan kadınların kurduğu Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine sakız ağaçlarının kullanım hakları verilerek elde ettikleri sakızları kullanarak damla sakızlı kurabiye, damla sakızlı macun gibi ürünler üretmeleri hem aile bütçelerine, hem de İzmir ve Ülke ekonomisine katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince; elde edilen sakızın gıda, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan önemli bir hammadde olduğunu söyledi. Derince konuşmasında, "2012 ile 2022 yılları arasında Karaburun'un Balıklıova Mahallesi, Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi, Urla'nın Kadıovacık, Demircili, Özbek ve Kuşçular mahalleleri ile Çeşme'nin Altınkum, Ildır, Ovacık ve Çiftlikköy mahallelerinde toplamda bin 6 dekar alana 33 bin 700 adet aşısız sakız ile bin 389 dekar alana 27 bin 718 adet sakız ağacı dikilmiştir. 2023 yılında da 100 dekar alana 5 bin adet aşılı sakız dikimi yapılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılar topluca fotoğraf çekilerek Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların sakızla ürettikleri yiyecek ve içeceklerden oluşan ikramların tatlarına baktılar.