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Gratis 2'nci kez "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi

Gratis 2'nci kez "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi

Gratis İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz: - "Perakende sektörü gibi rekabetin yüksek olduğu, son derece zor ve dinamik bir sektörde yakaladığımız başarılar ile takdir görmek bizi daha da cesaretlendiriyor"

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Gratis, Happy Place to Work ve Capital Dergisi iş birliği ile düzenlenen Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri araştırmasında 2'nci kez "Kişisel Bakım" kategorisinde "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi ve Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası aldı.

Şirket açıklamasına göre, şirketlerin çalışan deneyimini ve insan odaklı iş yeri kültürünü destekleyen uygulamaların incelenerek çalışanlarına mutlu iş yeri kültürü sağlayan şirketlerin başarısının ödüllendirildiği Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri araştırmasında Gratis, yine "Kişisel Bakım" kategorisinde birinci oldu ve Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz, farklı sektörlerden 300'ü aşkın şirketin yer aldığı araştırmada Gratis'in bir kez daha çalışanlarının memnuniyetine ve mutluluğuna yaptığı yatırımının tescillediğini belirtti.

Gratis olarak odaklandıkları çalışan mutluluğu alanında 2'nci kez "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçilmenin kendileri için gurur verici bir başarı olduğunu aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Her zaman çalışanlarımız ile açık, şeffaf ve samimi bir iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. Mutlu bir iş yeri yaratabilmenin çalışma arkadaşlarımızın mutluluğundan geçtiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışanlarımız için yaptığımız yatırımlar, verdiğimiz eğitimler, gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve projeler ile onların Gratis'e olan aidiyet duygusunu arttırarak keyifli ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz.

Çalışan motivasyonunu şirket kültürünün merkezine koyan uygulamalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Çalışanların mutluluğu verimli bir çalışma ortamı için çok önemli. Çalışan mutluluğunu hep önemsedik, önemsiyoruz ve gelecekte de önemseyeceğiz.


Perakende sektörü gibi rekabetin yüksek olduğu, son derece zor ve dinamik bir sektörde yakaladığımız başarılar ile takdir görmek bizi daha da cesaretlendiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışma arkadaşlarımızın hem iş hem de özel hayatlarına dokunacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızı mutlu ettiğimiz sürece de mutlu iş yeri unvanımızı koruyacağımıza inanıyoruz."

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