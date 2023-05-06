Sebze meyve fiyatı düşebilir! Pazarcı esnafı basit usule geçiyor

Resmi Gazete’de yayımlanan 13 büyükşehirde pazarcı esnafının vergilendirmede basit usulden yararlanacak olmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatların düşmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 13 ilde vergilendirmede basit usul düzenlenmesi yapıldığını müjdeledi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hem vatandaş hem de pazar esnafı mutlu oldu.

Karara göre pazarcılar, basit usule tabi olma şartlarını sağladığında kazançları gelir vergisinden istisna edilecek. Gelir vergisinden istisna edilecek olan pazar esnafı giderleri azalacağı için bu kararı sevinçle karşılarken, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanmasını da bekliyor.