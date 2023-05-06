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Geri dönüşüm ve temiz enerjinin kalbi İzmir'de atacak

Geri dönüşüm ve temiz enerjinin kalbi İzmir'de atacak

İzmir’de 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan We-Cycle - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapılarını ikinci kez açmaya hazırlanıyor.

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Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde “We-Cycle - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı” ve “WENERGY - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı” ile eş zamanlı bir alım heyeti programı gerçekleştirilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye’de 6 tane Türkiye gibi ülkenin temiz enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar potansiyel var. İzmir de hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisinde lider konumda. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık temiz enerji ekipmanları ihracatı var. Ancak temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren; makine, ekipman, komponent ve aksam üreten firmalarımızın yaptıkları ihracatları kayıt altına alan özel bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması bulunmuyor. EİB bünyesinde Temiz Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmalarımıza geçtiğimiz sene başladık. Sektör bu konuda istekli, kamuoyundan büyük bir destek görüyoruz" dedi.

"Türkiye bir geri dönüşüm ve temiz enerji ülkesi olmalı"

200'ü İzmir'de olmak üzere temiz enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firmanın ürün ve hizmet bazlı incelemesini sürdürdüklerini belirten Başkan Eskinazi, "Artık her kurulacak her enerji santralinin yüzde 50’si güneş enerjisi yüzde 25’i rüzgar enerjisi olacak şekilde kurgulanacak. EİB olarak sürdürülebilirlikte çok fazla tecrübemiz var. Biz AB Yeşil Mutabakata Uyum, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili diğer alanlarda EİB olarak üyelerimize farklı araçlar ile destek oluyoruz. Bu sene Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Moldova, Moritanya, Mali ve Sırbistan’dan temiz enerji ve geri dönüşüm ile ilgili ithalatçılarla Türk firmalarımızı bir araya getireceğiz. 6 farklı ülkeden 13 firma alım heyeti çerçevesinde İzmir’de bir araya gelecek ve Türk ihracatçılarla buluşacak. 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek b2b görüşmeler sayesinde ilgili sektörlerdeki firmalarımızın yeni pazarlara açılması ve mevcut ihracatlarını daha da artırmalarını hedefliyoruz. Karbon emisyonlarının yüzde 70’i enerjiye ait. Bu yüzden her sektörümüzün bu dönüşümde rol alması gerekiyor. Türkiye bir geri dönüşüm ve temiz enerji ülkesi olmalı. Sürdürülebilirlik, temiz enerji, geri dönüşüm devlet politikası haline gelmeli" diye konuştu.

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