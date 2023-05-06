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Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı yeniden açıldı

Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı yeniden açıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden bulunan ve Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen ‘Şarkışla hayvan pazarı’ yasakların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılmış, il içi ve il dışı hayvan hareketleri yasaklanmıştı. Gerekli tedbirlerin sağlanmasının ardından Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olan, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarı yeniden açıldı. Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesine sahip pazarın açılmasıyla tüccarlar sabahın erken saatlerinde pazarda yerini aldı. Alıcılar ile pazarlıklarına yeniden başlayan tüccarlar alım satımın pek olmadığını dile getirdi.

Tüccar Emre Polat, pazarın yaklaşık 1,5 aydır kapalı olduğunu ifade ederek, "Bugün yeniden açıldı. Pazarda istediğimiz yoğunluğu göremedik. Hastalıktan dolayı tüccar durgun. Büyükbaşta fiyatlar ortalama 50-55 bin arasında. Küçükbaşta kuzularımız 3 bin liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar çıkıyor. Davarda da alım satım pek yok" dedi.

"Türkiye genelinin büyük bir bölümü bu pazarı tercih ediyor"

Tüccar Doğan Aslan ise Türkiye genelinin bu pazarı tercih ettiğini söyleyerek, "Türkiye genelinin büyük bir bölümü bu pazarı tercih ediyor. Büyük olduğu ve hayvan çok olduğu için dışardan herkes geliyor. İsteyen istediği malı her şekilde buluyor. Ama fiyatlar çok yüksek olduğu için bugün alım satım pek olmadı. Genelde kurbanlık tarzı satıldı. Koyun fiyatları da pek yüksek bu aralar. Piyasalar aşırı derecede yüksek gidiyor" diye konuştu.

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