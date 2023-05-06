Kızılay'dan azalan kan stokları için yeni açıklama

Türk Kızılay'ın ramazan ayında azalan kan bağış oranlarının yeniden günlük 10 bin ünite, stoklarının ise Kızılay'da bulunanlar ve hastanelere sevk edilenlerle günlük 85 bin ünite düzeyine ulaştığı bildirildi.

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Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Levent Sağdur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışlarının ramazan ayı, aşırı sıcak ve soğuklarda dönemsel etkiyle azalabildiğine işaret etti. Sağdur, şunları söyledi:

"Şu anda günlük 10 bin kan bağış rakamlarını gördük. Bu oran bizim sıkıntı yaşamadığımız, hastanelere verdiğimizden biraz daha fazla kan bağışı toplayabildiğimiz anlamına geliyor. Türk Kızılay kan stokları günlük 29 bine gelmiş durumda. Ülkemizde hastanelere de kan dağıtılıyor ve oralarda da 50-60 bin civarında stok var. Ülkemizde 85 bin ünite civarında günlük kan stoku söz konusu."

"Dönemsel sıkıntı net bir şekilde aşıldı"

Son 15-20 yılda dönemsel azalmalar haricinde minimum kan stok seviyesinin her zaman yakalandığının altını çizen Sağdur, kanın işlemden geçme süreci de dikkate alındığında hastaların ihtiyaçlarının anında karşılanabilmesi için düzenli ve sürekli bağışın çok önemli olduğunu söyledi.

Sağdur, günlük 10 bin ünite bandında kan bağışı devam ettiği sürece ne olağanüstü ne acil ne de rutin durumlarda sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Ramazanda kan bağışlarıyla ilgili yaşanan dönemsel sıkıntı net bir şekilde aşıldı, kan bağışlarımız bir haftadır günlük 9-10 bin bandında devam ediyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türk Kızılay, kan satışı yapmıyor"

Sağdur, Türk Kızılayın "kan sattığı" iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu yönde kurulmuş bir sistem yok. Vatandaşlarımızın hastanelerdeki ihtiyacını tamamen devletimiz karşılıyor ve bunun üzerine kurulmuş bir sistem uygulanıyor." dedi.