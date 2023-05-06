İstanbul’da 127 kaçak göçmen yakalandı! 10 insan kaçakçısı tutuklandı!

İstanbul’da yasadışı yollarla Türkiye’ye giren 127 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 10 göçmen kaçakçısı tutuklandı. 24 göçmen kaçakçısına 728 bin 980 TL para cezası uygulandı.

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler yasadışı yollarla Türkiye’ye giren 127 kaçak göçmeni yakalayarak geri gönderme merkezine teslim etti. Öte yandan kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 24 göçmen kaçakçısından 10’u tutuklanırken 728 bin 980 TL para cezası da uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, yasadışı yollarla Türkiye’ye giren ve Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 127 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Öte yandan çalışmaların devamında kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 24 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçılarına ‘6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ kapsamında 728 bin 980 TL idari para cezası uygulandı.

Adli makamlara sevk edilen 24 şüpheliden, 12’si adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.