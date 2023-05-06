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PSG'de kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Messi özür diledi

PSG'de kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Messi özür diledi

 Kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Paris Saint-Germain'de (PSG) iki hafta kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, takım arkadaşlarından özür diledi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Her zamanki gibi maçtan sonra bir gün izin yapacağımızı sanıyordum. Bu geziyi organize etmiştim ve iptal edemezdim. Zaten daha önce de iptal etmiştim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün kararını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi'nin 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldığı ve maaş kesintisi uygulanacağı basına yansımıştı.

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