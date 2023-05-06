Sakaryaspor, "play-off kapısı"nı araladı

Teknik direktör Taner Taşkın: "Birinci hedefimiz play-off'un içinde yer almak, şu anki puanımızın dahi yetebileceğini düşünüyorum"

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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'de play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.



Sakarya temsilcisi, sezonun ilk devresini inişli çıkışlı performans sergileyerek 25 puanla 10'uncu sırada tamamladı.



İkinci yarıdaki 16 maçta 11 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan, 34 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, ligin 35. haftası sonunda 59 puanla 4. sıraya yerleşti.



Son haftayı "bay" geçecek olan Sakaryaspor, 3'üncü ile 7'nci sırada yer alan takımların play-off oynayacağı ligde, kalan 2 maçından 2 puan alması halinde, 8'inci sıradaki rakibinin maçlarına bakmaksızın play-off'a kalmayı garantileyecek.

- "Var gücümüzle sahada savaşacağız"

Teknik direktör Taner Taşkın, AA muhabirine, göreve geldiği ilk günden itibaren gerçekçi konuştuğunu söyledi.

Doğrular üzerinden gittiklerini belirten Taşkın, "Birinci hedefimiz play-off'un içinde yer almak, şu anki puanımızın dahi yetebileceğini düşünüyorum." dedi.



Taşkın, 2'nci ya da 3'üncü sıraya yükselme şanslarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta Pendikspor ile oynayacağız, yendiğimiz takdirde rakibimizin üzerine çıkacağız ama tabii ki bizim bir maçımız kalıyor. Bu maçtan sonra rakibimizin iki maçı var. Sadece kazanmamız yetmeyecek. Dolayısıyla onların da kaybetmesini bekleyeceğiz ama tabii ki ilk önce bizim asli işimizi yapmamız, yenmemiz gerekiyor. Bunun için de var gücümüzle sahada savaşacağız."



Taraftarı yarın oynayacakları Pendikspor maçına davet eden Taşkın, "Taraftarımızı yarın yanımızda görmek istiyoruz çünkü bizim için çok çok önemli unsur taraftar. Onlarla beraber gerçekten 12 kişi oynadığımızı hissediyoruz. Tabii 2'de 2 yaptığımız takdirde rakiplerin kaybettiği durumda çok farklı senaryolar da ortaya çıkabilir. Ben bu haftayı galip olarak geçersek ligi 3'üncü bitirme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkın, bir üst lige çıkmanın önemine değinerek, "Bu şehrin, bu takımın, bu taraftarın Süper Lig'de olması gerekiyor. Süper Lig'de bambaşka bir Sakaryaspor olacağına inanıyorum. Sonuna kadar da bu şampiyonluğu camia olarak hak ediyorlar. İnşallah biz de buna vesile olmak için buradayız." diye konuştu.