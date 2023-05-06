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Mersin'de otoyolda yanan tır kullanılmaz hale geldi

Mersin'de otoyolda yanan tır kullanılmaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda kupa bölümünden alev alan tır yandı.

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Olay, Adana Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 80 DU 934 plakalı tuz yüklü tırın kupa bölümünden seyir halinde iken balatalardan çıktığı tahmin edilen dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede kupa bölümünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Kupa bölümünün tamamen, dorse kısmının ise kısmen yandığı olayda yaralanan olmadı.

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