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ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı!

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı!

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, Güney Kore'deki Osan Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştü. Yapılan açıklamada n pilotun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İşte detaylar...

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Güney Kore'de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'ne (USFK) ait bir F-16 savaş uçağının başkent Seul'un güneyindeki Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü yakınındaki bir tarım arazisine düştüğü açıklandı. Uçağın pilotunun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı bildirildi.

ABD 51. Hava Filosu'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 09.45 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, rutin eğitim faaliyeti kapsamında uçuşu gerçekleştiren pilotun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Tarım arazisine düştükten sonra alev alan uçağın düşüş nedenini öğrenmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Kazada herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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