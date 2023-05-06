Çağdaş Bodrumspor, yarın Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyebilir

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde yarın Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak Çağdaş Bodrumspor, rakibini yendiği takdirde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.Abone ol
Çağdaş Bodrumspor'un en yakın rakibi Yılyak Samsunspor Basketbol'un dün Sigortam.net'e 81-77 yenilmesiyle 28. haftada şampiyonluğunu garantileme şansı doğdu.
Muğla temsilcisi, yarınki rakibi Depomaxx Haremspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek.
Bodrum Spor Salonu'ndaki Çağdaş Bodrumspor-Depomaxx Haremspor müsabakası saat 14.00'te başlayacak.