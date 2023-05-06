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İndirim sevinci kısa sürdü benzin ve motorine zam geliyor! 6 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

İndirim sevinci kısa sürdü benzin ve motorine zam geliyor! 6 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

ABD istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle petrolün fiyatı yukarı çıktı. Peş peşe gelen indirim sevinci de kısa sürdü. Benzine ve motorine zam geliyor. Zamlı fiyatlar ne zaman yansıyacak?

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Akaryakıt  fiyatlarına yetişemiyor. Peş peşe gelen indirimler araç sahiplerinin yüzünü güldürürken zam haberi ile akaryakıt fiyatları yeniden değişecek.

Buna göre pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

Böylelikle 1.06 indirimle 20 TL altına düşen benzin Ankara ve İzmir'de 20.13'e İstanbul'da 19.78'e çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 19,24 TL
Motorin fiyatı: 17,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 19,28 TL
Motorin fiyatı: 17,96 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 19,65 TL
Motorin fiyatı: 18,31 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 19,63 TL
Motorin fiyatı: 18,39 TL

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