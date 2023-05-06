İndirim sevinci kısa sürdü benzin ve motorine zam geliyor! 6 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları
ABD istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle petrolün fiyatı yukarı çıktı. Peş peşe gelen indirim sevinci de kısa sürdü. Benzine ve motorine zam geliyor. Zamlı fiyatlar ne zaman yansıyacak?Abone ol
Akaryakıt fiyatlarına yetişemiyor. Peş peşe gelen indirimler araç sahiplerinin yüzünü güldürürken zam haberi ile akaryakıt fiyatları yeniden değişecek.
Buna göre pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.
Böylelikle 1.06 indirimle 20 TL altına düşen benzin Ankara ve İzmir'de 20.13'e İstanbul'da 19.78'e çıkacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 19,24 TL
Motorin fiyatı: 17,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 19,28 TL
Motorin fiyatı: 17,96 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 19,65 TL
Motorin fiyatı: 18,31 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 19,63 TL
Motorin fiyatı: 18,39 TL