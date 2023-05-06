Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde kurak bir sonbahar ve kış mevsiminin ardından baharı kar ve yağışla karşılayan Denizli’de, alışılagelmedik hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayının başı ve ortasında yaşanan kar yağışıyla gelinliğini giyen Çameli ilçesi, bu kez şiddetli dolu yağışıyla beyaza büründü.