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Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

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Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde hasara neden oldu. Güneş panellerinin yanı sıra araçların camlarını kırıp, kaportalarında hasar oluşturan dolunun neden olduğu milyonluk hasarın tespiti için çalışmalara başlandı.

Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde kurak bir sonbahar ve kış mevsiminin ardından baharı kar ve yağışla karşılayan Denizli’de, alışılagelmedik hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayının başı ve ortasında yaşanan kar yağışıyla gelinliğini giyen Çameli ilçesi, bu kez şiddetli dolu yağışıyla beyaza büründü.

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Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

Akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika devam eden dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

Ceviz büyüklüğünde yaşanan ve her yeri kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplayan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. 

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Denizli'yi dolu yağışı vurdu: Ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı, milyonluk hasara yol açtı!

Şiddetli dolunun neden olduğu hasar, yağışın etkisini kaybetmesiyle ortaya çıktı. Dolu, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlere zarar verdi. Çatılardaki güneş panellerinin yanı sıra araçların camlarını kıran yağış, kaporta ve aydınlatma aksamlarında da maddi kayıplar oluşturdu. 

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