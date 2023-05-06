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Türkiye'de her yıl ortalama 400 bin kaza meydana geliyor

Türkiye'de her yıl ortalama 400 bin kaza meydana geliyor

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Her yıl ortalama 400 binin üzerinde kaza meydana geliyor” dedi.

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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülkemizde 2022’ye kadar son 5 yılda 2 milyon 126 bin 819 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 milyon 392 bin 398 vatandaşımız yaralanırken, 12 bin 798 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazaların büyük çoğunluğunu aşırı hız, alkollü araç kullanmak ve sürüş esnasında telefon kullanımı oluşturuyor. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası bu noktada farkındalık kazandırmayı amaçlıyor fakat trafikte farkındalık ve kurallara uyma bilinci bir hafta değil yılın 365 günü olmalı. Bu vesile ile Karayolları güvenliği ve trafik haftasını kutluyor, bu önemli haftada trafik kurallarına uyma bilincinin güçlenmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Trafikte hem sürücü hem yaya olarak sorumlu davranmalıyız”

Trafikte yaya olarak da sürücü olarak da hep birlikte sorumluluk sahibi olunması gerektiğine dikkat çeken Apaydın, “Yolların ve araçların günden güne daha da iyi ve sağlam olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının azalmaması maalesef sorumluluk bilincimizin gelişmediğini gösteriyor. Her yıl ortalama 400 binin üzerinde kaza meydana geliyor. Bu kazalarda her yıl ortalama 2 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafikte güvenli yolculuklar yalnızca sürücü değil yayaların da sorumluluğundadır. Yol medeniyettir ve bu yolda gerek trafik kuralları gerek yaya geçitleri gerek emniyet kemeri, gerek kaldırımlar her noktada herkes sorumluluk bilincinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir” dedi.

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