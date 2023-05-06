Şırnak’ta seçim güvenliği operasyonu: 45 kişi gözaltına alındı!

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunarak, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan attıkları, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı saldırıda bulundukları tespit edilen 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, havai fişek, örgütü simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.