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Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Muş'ta, sonbaharda küçükbaş hayvanlarını sıcak bölgelere götüren besiciler, karların erimesi ve havanın ısınmasıyla kentteki yaylalara dönmeye başladı.

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Şenyayla bölgesinde, dönüş yapan besicilerle bir araya gelen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere, yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanı kışlatmak amacıyla Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi bölgelere götüren besicilerin, dönüş yolculuğunda güçlüklerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Hayvan yetiştiriciliğinin zor taraflarının olduğunu belirten Salkım, "Yetiştiricilerimiz zorlukları göz önüne alarak işlerini yapıyorlar. Her yıl yaklaşık 150 bine yakın hayvanımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gidiyor. Dönüşlerin başlamasıyla yaylalarımız hayvan varlığı ile şenleniyor. Hayvan sayımız artıyor. İlimizde küçükbaş hayvan varlığımız 1 milyon 250 bin olsa da yaz aylarında bu rakam yaklaşık 1 buçuk milyona çıkıyor." diye konuştu.

Besici Samet Sezgin ise Diyarbakır'dan gelerek Muş'un Kurtik Dağları'na doğru yola çıktıklarını anlattı.

Günde 20-25 kilometre ilerleyebildiklerini söyleyen Sezgin, "Yaklaşık 10 gündür yoldayız. Belli zamanlarda dinlenmek için konaklıyoruz. Geceleri yol gittiğimiz bölgeler de oluyor. Benimle beraber 3 kişi hayvanlara çobanlık yapıyor. Yaklaşık bin hayvanımız var. Kulp deresini geçtik, şu anda Şenyayla bölgesindeyiz. Bugün burada konaklayacağız." dedi.

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