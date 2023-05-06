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Evlat nöbeti tutan anne: “Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim”

Evlat nöbeti tutan anne: “Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 342’nci günüde aralıksız sürüyor. Evladının 10 sene önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Faruk’un annesi Rahime Taşçı, çocuğunu almadan bir yere ayrılmayacağını dile getirdi.

Faruk’a ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Taşçı, “4 sene önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katıldım. Anne ve babalarla birlikte HDP önünde çocuğumuzu bekliyoruz. Yaz kış demeden çocuğumuzun yolunu gözlüyoruz. 7 sene önce de Dağkapı’da evladım için oturma eylemindeydim. Oğlum bunu bilsin ki peşini bırakmayacağım. 10 senedir oğlum kandırılarak kaçırılmış. 10 sene değil, 20 sene de geçse oğlum için burada kalacağım. İnşallah Faruk’u onların elinden alacağım. O katiller benim oğlumdan ne istedi? Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, teslim ol. Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim” dedi.

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