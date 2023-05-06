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Denizli'deki yarışmada Ukraynalı karikatürist ödülünü depremzedelere bağışladı

Denizli'deki yarışmada Ukraynalı karikatürist ödülünü depremzedelere bağışladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ikinci olan Ukraynalı karikatürist Oleksiy Kustovsky, ödülünü depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

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Denizli'de 33 ülkeden 348 sanatçının 682 eseriyle katıldığı yarışmanın ödül ve sergi açılış töreni düzenlendi.

Belediye binasında bulunan Ali Rıza Turan Bahadır Sergi Salonu'ndaki törende, bu yıl "Sağlıklı Yaşam ve Spor" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler açıklandı.

Yarışmanın 18 yaş üstü kategorisinde Çin'den Liu Qiang'in eseri birinci, Ukrayna'dan Oleksiy Kustovsky'in eseri ikinci, aynı ülkeden Vladimir Kazanevsky'nin eseri ise üçüncülüğe layık görüldü.

Törene gelemeyen Kustovsky'nin talebi üzerine, ikincilik ödülü olan 7 bin 500 lira, AFAD'ın depremzedeler için açılan yardım hesabına bağışlandı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri günden bu yana fiziksel yatırımların yanında kültür ve sanat alanına da çok önem verdiklerini belirterek, "2017'de başlattığımız ulusal seviyedeki karikatür yarışmasını 2021 yılında uluslararası seviyeye taşıdık ve her yıl değişik temayla yarışmamızı gerçekleştirdik. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam için bu yılki temamızı 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' olarak seçtik." dedi.

Açılışı yapılan sergide, yarışmaya katılan 92 eser beğeniye sunuldu.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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