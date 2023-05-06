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Hakkari'de karla mücadele mesaisi devam ediyor

Hakkari'de karla mücadele mesaisi devam ediyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

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Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Mayıs ayında da karla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, Tekeli köyü yakınında bulunan 2 bin 807 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi'nin yolunu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışan ekipler, 8 kilometrelik yolun 4 kilometresini açtı.

Zorlu şartlarda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kalan 4 kilometrelik yolu da 10 günde açmayı hedefliyor.

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