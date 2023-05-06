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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş atama ve merkeze alma kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş atama ve merkeze alma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğine Efe Ceylan atandı.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart ise merkeze alındı.

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