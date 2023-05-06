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HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Bozdağ "kan davalı" aileleri barıştırdı

Adalet Bakanı Bozdağ "kan davalı" aileleri barıştırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da "kan davalı" iki aileyi barıştırdı.

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Bozdağ, 10 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan "kan davası"nın son bulması için Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi.

Bakan Bozdağ'ın yanında, yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.

İslam'ın barışı öncelediğini, Şanlıurfa'nın da barışı önemsediğini dile getiren Bozdağ, barışa rıza gösteren ailelere teşekkür etti.

Bozdağ'ın yanında Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti ve MHP milletvekili adayları, ailelerle görüşmeler yapan Mehmet Ekinci de bulundu.

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