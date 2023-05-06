Elazığ'da kaza oldu! MHP'nin milletvekili adayı da yaralılar arasında...

ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu MHP Elazığ milletvekili adayı Semih Işıkver'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.Abone ol
Elazığ'da Hasan K. idaresindeki otomobil, MHP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Yılmazbaş'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, MHP Elazığ milletvekili adayı Semih Işıkver, sürücü Yılmazbaş ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazada hafif yaralanan Işıkver ve Yılmazbaş'a, olay yerinde ambulansta müdahale edildi.
Diğer 2 yaralı, ekiplerce Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.