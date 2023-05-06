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Elazığ'da kaza oldu! MHP'nin milletvekili adayı da yaralılar arasında...

Elazığ'da kaza oldu! MHP'nin milletvekili adayı da yaralılar arasında...

 ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu MHP Elazığ milletvekili adayı Semih Işıkver'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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Elazığ'da Hasan K. idaresindeki otomobil, MHP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Yılmazbaş'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, MHP Elazığ milletvekili adayı Semih Işıkver, sürücü Yılmazbaş ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazada hafif yaralanan Işıkver ve Yılmazbaş'a, olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Diğer 2 yaralı, ekiplerce Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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