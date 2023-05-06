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Askıda bilet kampanyası bedava gidiş-dönüş bileti kimler yararlanabilir?

Askıda bilet kampanyası bedava gidiş-dönüş bileti kimler yararlanabilir?

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek ve oy kullanacak. Peki 11 ili vuran deprem bölgesinden göç etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Artan otobüs fiyatları nedeniyle askıda bilet kampanyası başlatıldı. Böylece depremzede vatandaş ücretsiz bir şekilde gidiş-dönüş otobüs bileti ile oy kullanabilecek.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlğı seçimlerine sadece 8 gün kaldı. Yurt içi ve yurt dışı seçmenler için oy kullanackları okullar, sandık numaraları belli oldu. Peki 11 ili vuran deprem bölgesinden kaçmak zorunda olan vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Artan otobüs fiyatları nedeniyle nasıl oy kullanmaya gideceği düşünen vatandaşlar için Oy ve Ötesi yeni bir kampanya başlattı; askıda bilet kampanyası. Askıda bilet kampanyası için gönüllüler para yatıracak. Biriken paralar ile de depremzede vatandaşlara ücretsiz otobüs bileti alınacak. Peki ücretsiz otobüs biletlerinden kimler, nasıl yararlanacak?

Deprem bölgesinde yaklaşık 9 milyona yakın seçmen olduğu biliniyor. Bu 9 milyon seçmenden sadece 133 bini kayıtlarını bulundukları yere aldırdı. Peki diğer seçmenler nasıl oy kullanacak? 

Kampanyanın destekçileri arasında Türkiye Tanıtım Vakfı, Oy ve Ötesi, Türkiye Gönülleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği gibi pek çok vakıf bulunuyor.

Askıda bilet başvurusu nasıl yapılır?

Depremzedelere oy kullanmaları için bilet almaları sağlayan "Askıda Bilet Platformu" kurucularından Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun’un aktardıklarına göre askıdabilet.com sitesine girerek depremzedeyim diye beyanda bulunan kişiler başvuru formunu doldurabiliyor. Sitedeki formu dolduran depremzedeler seçmen belgesinin resmini çekerek siteye yüklüyor ve bu belge de siteye eklenmiş oluyor.

Belgeyle birlikte kişinin gerçekten orada oy kullanması gerektiğinin kontrolü sağlanıyor. Depremzedelerin bilet almasına katkıda bulunmak isteyen bağışçılar ise aynı siteye girerek depremzedelerin seyahat edebilmeleri için fona para gönderebiliyorlar.

Depremzedelerin, askıda bilet uygulamasının web sitesi üzerinden ''bilet iste'' butonuna tıkladıklarında çıkan formu doldurmaları gerekiyor. Formu dolduran depremzedeler, seçmen belgelerinin fotoğraflarını yüklemek zorunda. Yapılan kontroller sonrasında ise bilet talep ediliyor.

Aynı şekilde askıda bilet kampanyasına bağış yapmak isteyenler de siteden en düşük 250 TL olacak şekilde bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

Oy kullanmak isteyenler için askıda bilet

3 bin 500 üzerinde bilet talebi olduğu belirtilirken şu ana kadar da 510 bin TL bağış toplanmış durumda. 3500'ün üzerinde de bilet talebi var. Bu üç bin beş yüz bilet talebinin hepsi gidiş-dönüş olarak değil bazıları tek yönlü. O yüzden bilet talep sayıları farklılık gösterebiliyor. Depremzedelerin talepleri ve onlara sağlanacak bağışlar, seyahatin mümkün olduğu son zamana dek alınmaya devam edecek.

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