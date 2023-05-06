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Almanya, Kenya'dan 250 bin işçi kabul edecek

Almanya, Kenya'dan 250 bin işçi kabul edecek

Almanya, iş gücü ihtiyacını karşılamak için Doğu Afrika ülkesi Kenya'dan 250 bin işçiyi kabul edecek.

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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dün Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı ikili görüşmede iş gücü anlaşması yapma kararı aldı.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen iki lider, Almanya ve Kenya arasındaki ticari ilişkilerin ileriye taşınacağını duyurdu.

Ruto, Almanya'nın Kenyalıları kabul etmesi için görüştüklerini ve ilerleyen dönemde eğitimli, nitelikli ve yarı nitelikli 250 bin işçiyi alması için anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarının bir çerçeve anlaşması üzerine çalışacaklarını kaydeden Ruto, bu kapsamda Kenyalıların Almanca öğrenmesi için eğitim kurumlarında Almanca öğretimini de başlatacaklarını dile getirdi.

Ruto, toplantıda iki ülkenin iklim değişimiyle mücadele ve bölgesel güvenlik meselelerini de ele aldıklarını aktardı.

Kenya öncesinde Etiyopya'da resmi temaslarda bulunan Scholz, yasa dışı göçün önlenmesi için çaba harcadıklarını ifade ederek, işçi göçü gibi anlaşmaların Almanya için bir "kazan-kazan" politikası olduğunu vurguladı.

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