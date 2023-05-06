BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  SEÇİM

CHP'nin Van mitingindeki sloganlara tepki gösteren CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi istifa edip MHP'ye geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'nin Van mitingindeki sloganlara tepki gösteren CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi istifa edip MHP'ye geçti

Denizli'de, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlenen mitinginde atılan "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganına tepki gösteren CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde tepki çeken sloganlar atıldı. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Başkan Selo' ile "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları atıldı.

Denizli'de bu duruma tepki göstererek partileri CHP ve İYİ Parti’den istifa eden 324 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

Acıpayam Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle üyelere rozetleri MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, Emre Erdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak ve MHP Acıpayam İlçe Başkanı Ali Akgün tarafından takıldı.

“Birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler”

Törende konuşan MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, “Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler, onur verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum. MHP'den istifa ediyor diyorlar, istifa falan yok. MHP'yi düşüremeyecekler, MHP'nin önünü kesemeyecekler. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz” dedi.

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı’nda düzenlenen ve HDP’nin de desteklediği mitingde sık sık ‘Başkan Selo’ sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı ‘zafer işareti’ yaparak selamlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor
Elazığ'da kaza oldu! MHP'nin milletvekili adayı da yaralılar arasında...
Elazığ'da kaza oldu! MHP'nin milletvekili adayı da yaralılar arasında...
Askıda bilet kampanyası bedava gidiş-dönüş bileti kimler yararlanabilir?
Askıda bilet kampanyası bedava gidiş-dönüş bileti kimler yararlanabilir?
Almanya'yı korkutan araştırma: 2060'a kadar yüzde 11.7 azalacak
Almanya'yı korkutan araştırma: 2060'a kadar yüzde 11.7 azalacak
Adalet Bakanı Bozdağ "kan davalı" aileleri barıştırdı
Adalet Bakanı Bozdağ "kan davalı" aileleri barıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş atama ve merkeze alma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş atama ve merkeze alma kararı
"4. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" Fethiye'de başladı
"4. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" Fethiye'de başladı
Denizli'deki yarışmada Ukraynalı karikatürist ödülünü depremzedelere bağışladı
Denizli'deki yarışmada Ukraynalı karikatürist ödülünü depremzedelere bağışladı
Kralın taç giyme törenini protesto eden grubun lideri gözaltına alındı
Kralın taç giyme törenini protesto eden grubun lideri gözaltına alındı
Hakkari'de karla mücadele mesaisi devam ediyor
Hakkari'de karla mücadele mesaisi devam ediyor
Kılıçdaroğlu kazanırsa Erdoğan iktidarı devreder mi? Nagehan Alçı 'o kadar eminim' deyip açıkladı
Kılıçdaroğlu kazanırsa Erdoğan iktidarı devreder mi? Nagehan Alçı 'o kadar eminim' deyip açıkladı
AKM'nin sahne teknolojileri tanıtıldı
AKM'nin sahne teknolojileri tanıtıldı