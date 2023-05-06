Emre Altuğ kaç yaşında, aslen nereli? Çağla Şikel'den ne zaman boşandı?

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de hem oyuncu hem de şarkıcı olan Emre Altuğ olacak. Sahnelere ara veren, oyunculuğu ön plana çıkaran Emre Altuğ aslen İstanbullu ve şu anda 54 yaşında. Yaşını hiç göstermeyen Emre Altuğ Çağla Şikel ile bir evlilik yaptı. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu.

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Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Karışık Kaset konsepti olacak. Yani her telden şarkıların söyleneceği eğlence programının konuklarından biri de şarkıcı hem de başarılı oyuncu olan Emre Altuğ olacak. Şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteri ile fırtınalar estiren, hatta oyuncu arkadaşı Gözde Kansu ile sevgili oldukları iddia edilen Emre Altuğ 54 yaşında. Aslen İstanbullu. Bir kez evlilik yapan Emre Altuğ, Çağla Şikel ile 2008 yılında evlendi 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten 2 tane çocuğu oldu.

Emre Altuğ kimdir?

14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir. Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.

Müzik kariyeri:

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.[4]

1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi TV filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003'te 2. albümü Sıcak'ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden Haziran 2004'te 3. albümü Dudak Dudağa izledi. Ayrıca albüm Dudak Dudağa Bişey adıyla "Bişey" isimli yeni şarkısının da bulunduğu yeni baskısı Ekim 2004'te yayınlandı. 2005 Yılında oynadığı dizinin jenerik müziği ve bir Selami Şahin parçası olan parçayla çıkardığı Sensiz Olmuyor adlı single albümünün bütün gelirlerini Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışladı. Kişiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya sürdü ve bu albümden 3 farklı şarkıya klip çekti.