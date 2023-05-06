15 yaşındaki Özge'yi lunaparktan kaçırdılar!

ZONGULDAK’ta lunaparktan kaçırılan 15 yaşındaki Özge Kocasoy’un ailesi evlatlarının biran önce bulunarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

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Zonguldak’ta yaşayan 15 yaşındaki Özge Kocasoy, 15 gün önce lunaparka gitti. Kocasoy, lunaparkta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu haber alan ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Baba Metin Kocasoy ve dede Yılmaz Kocasoy, Özge'nin A.D. tarafından kaçırılarak İstanbul’a getirildiğini ve hatta 50 bin TL başlık parası teklif edildiğini iddia etti.

Baba Metin Kocasoy, “Karşı taraf kaçıran kişiler İstanbul’dan gelerek özel arabayla aldılar.Kozlu lunaparkından kaçırıldı çocuğumuz. Evlenme amacıyla kaçırıldı. 50 bin TL para teklif ediyorlar. Devlet büyüklerimizin bu konuya el atıp çocuğumuzun bizlere getirilmesini istiyoruz” dedi.