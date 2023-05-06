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HABER /  SAĞLIK

Gana ile Fransa, sağlık alanında 2,8 milyon avroluk anlaşma imzaladı

Gana ile Fransa, sağlık alanında 2,8 milyon avroluk anlaşma imzaladı

 Gana, Fransa ile sağlık alanında 2,8 milyon avroluk anlaşmaya imza attı.

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Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye ile Fransa'nın Akra Büyükelçiliği İşbirliği Müdürü Julien Lecas, Gana'nın HIV, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklara karşı mücadelesi için 2,8 milyon avroluk anlaşma yaptı.

Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, fonun, Gana'da HIV ve tüberküloz gibi salgın hastalıklara karşı mücadelede yardımcı olacağını belirtti.

Julien Lecas da Gana'nın 20 yılı aşkın süredir Küresel Fon'dan destek aldığını dile getirdi.

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