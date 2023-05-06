Gana ile Fransa, sağlık alanında 2,8 milyon avroluk anlaşma imzaladı

Gana, Fransa ile sağlık alanında 2,8 milyon avroluk anlaşmaya imza attı.

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Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye ile Fransa'nın Akra Büyükelçiliği İşbirliği Müdürü Julien Lecas, Gana'nın HIV, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklara karşı mücadelesi için 2,8 milyon avroluk anlaşma yaptı.

Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, fonun, Gana'da HIV ve tüberküloz gibi salgın hastalıklara karşı mücadelede yardımcı olacağını belirtti.

Julien Lecas da Gana'nın 20 yılı aşkın süredir Küresel Fon'dan destek aldığını dile getirdi.