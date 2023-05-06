İçişleri Bakanı Soylu, Rize Dernekler Federasyonunu ziyaret etti

"(Teknofest, İHA-SİHA üretimleri) Tayyip Erdoğan'a Der Spiegel'in yazı yazmasının, Economist'in, Time'ın yazı yazmasının temel sebebi budur. Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı yabancı basın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde çıkan yazıların, yerli ve milli teknolojide yakalanan başarıdan kaynaklandığını belirterek, "Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Beyoğlu'ndaki Rize Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Allah'ın izni ve milletin desteğiyle alınacak zaferle birlikte 100 yıl boyunca istikrarın süreceğini söyledi.

Eskiden fındık, elma, armut ile kutlanan yerli malı haftasının artık Teknofest, İHA, SİHA ve yerli milli teknolojilerle kutlandığına dikkati çeken Soylu, "Tayyip Erdoğan'a Der Spiegel'in yazı yazmasının, Economist'in, Time'ın yazı yazmasının temel sebebi budur. Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar. Ama bunu burada söyleyeyim. Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki Avrupa da Amerika da avucunu yalasın. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Bu kadar basit." diye konuştu.

Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a rol verilip bir kıyafet giydirildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Giydirdikleri kıyafetten her şey belli oluyor. 'Sen dün milliyetçiydin ama bugün şunu söylemek zorundasın.' diyorlar. 'İşte PKK silah bırakırsa, HDP de başka şeyler söylerse, onlarla birlikte, beraber olmaktan veya onların kendilerini ifade etmesinde herhangi bir sıkıntı olmayacak.' Ona söyledikleri PKK'yı temizlemek, HDP'yi temizlemek. Benim son yıllarda gördüğüm en pespaye siyaset tarzı. Herkese bir görev vermişler. Herkes görevini yapıyor ama millet de görevini yapacak. İnşallah millet de sandığa gömecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin 100 yılda bir geleceğini ve ilk kez böyle bir lider yakaladıklarını ifade eden Soylu, bugüne kadar olduğu gibi emanete yine sahip çıkılacağından emin olduğunu kaydetti.