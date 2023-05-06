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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, deprem bölgelerine 1,5 ton bakliyat yardımı yolladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, deprem bölgelerine 1,5 ton bakliyat yardımı yolladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Suat Aksu, deprem bölgelerine başta gıda olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.

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Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Suat Aksu, 81 ildeki temsilciliklerinin desteğiyle deprem bölgelerine toplamda 1,5 ton bakliyat yolladıklarını aktardı.

Deprem nedeniyle faaliyetlerine mayıs ayı sonuna kadar ara verdiklerini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Branşımızın davullu zurnalı bir branş olması sebebiyle deprem bölgesinde bir faaliyet yapmama kararı aldık. AFAD'ın nakdi yardım hesabına 100 bin TL yardımda bulunduk. Adıyaman bölgemize 1,500 kişilik kışlık eşofman, polar, mont, pantolon gönderdik. 500 kişiye düzenli yemek verdik. Hatay'daki ilçe ve köylere 1,5 tonluk bakliyat ve kuru gıda malzemesi gönderdik. Kahramanmaraş bölgemize 1 tır gıda, kıyafet, battaniye, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri ile su yolladık. İmkanlarımız el verdiği sürece katkımızı sürdürmeye, depremzede vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

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