Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa emeklilik müjdesi! Prim gün sayısı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Erdoğan açıklamasında mitinge rekor katılım olduğunu belirterek 135 bin kişinin alanda olduğunu söyledi. Yeni bir müjde daha veren Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söyledi. Erdoğan ayrıca küçük esnafa erken emeklilik müjdesi de verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı önemli açıklamalar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Kayseri'de çoşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, "Şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi bu meydanda"dedi.Öte yandan küçük esnafa erken emeklilik kapılarını açan müjdeyi duyuran Erdoğan, "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.

50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerın kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık.

Mitingde 135 bin kişi var

Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?

'Biz kader arkadaşıyız'

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır. Kayseri'yle sökülmez ip ile bağlıyız. Biz sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri birlikte verdik.

Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllı 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm. 2013'te IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlar otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne kaybettik. Başbakanlığım döneminde bir arada 135 milyar dolara çıkmıştı.

Aile ve Gençlik Bankası geliyor

Yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin bir miktarını rezerv edeceğiz. Aile kurumunu güçlendireceğiz. Ev hanımlarını emekli edeceğiz. Gençlerimizin evlilik adımlarında yanlarında olacağız.

Cudi Gabar’dan da müjdeli bir haber aldık. Günlük 100 bin varil kapasiteli bir petrol rezervine ulaştık. Gabar’daki petrolümüz de Kayseri’nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında işte bu kalitedir. Gerçekten çok iyi ülkemizin günlük ihtiyacının 10’da birini karşılayacak.

Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak.

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