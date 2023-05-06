Saba Tümer kaç yaşında, aslen nereli? Saba Tümer evli mi, hiç evlendi mi?

Gülüşü ve kahkahası ile nam salan ünlü televizyoncu Saba Tümer, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Bir süredir televizyon ekranlarına ara veren Saba Tümer'in özel hayatı da merak ediliyor. Son olarak ilk aşkım 30 yıl sonra aradı diyen Saba Tümer 52 yaşında ve aslen izmirli. Hiç evlilik yapmayan Saba Tümer'in çocuğu da yoktur.

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Bayan Kahkaha olarak bilinen Saba Tümer, uzun bir aradan sonra Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Uzun yıllar televizyonda programlar yapan Saba Tümer aslen İzmirli ve 52 yaşında. Merak edilen konulardan biri de Saba Tümer'in evliliği. Sana Tümer'in bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur.

Hala mı beni düşünüyor acaba: En son şaşırdığı olayı anlatırken aşk hayatından bahseden Tümer, “İlk aşkım gecenin bir yarısında aradı. Gecenin 12’sinde bir baktım telefonumda adı yazıyor. Bir şey oldu zannettim. 30 yıl sonra aramasına çok şaşırdım. 'Hala mı beni düşünüyor acaba?' diye düşündüm” dedi.

En sevdiği program hangisiydi: 'Bayan Kahkaha' olarak tanınan ünlü sunucu, "En sevdiği program hangisiydi?" sorusuna, “Yaptığım bütün programların hepsini çok sevdim. Programlarıma gelmeyen yabancı ünlü kalmadı. Jennifer Lopez’den Cameron Diaz’a kadar kimler kimler geldi. İşimi severek yaptığım için hep başarılı oldum" yanıtını verdi.

Saba Tümer kimdir?

970 yılında İzmir'de dünyaya gelen Saba Tümer, Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Okulu bitirdikten sonra bir dönem diksiyon dersleri alan Saba Tümer, bir süre Ege TV'de çalıştıktan sonra NTV'ye geçiş yapmış ve burada geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 1997 yılında girdiği NTV'de yaklaşık beş yıl boyunca haber sunuculuğu yaptı. Ayrıca bu dönemde "Nstyle" dergisinde yazarlıkta yapmıştır.

Saba Tümer’in NTV’den sonraki durağı Reha Muhtar’ın yönetimindeki Show TV oldu. Show TV'de dış haber sorumlusu olarak çalıştı, bu görevi SKYTURK’te Serdar Akinan ile beraber sunduğu "Ne Var Ne Yok" adlı program izledi

SKYTURK’ten sonra tekrar Show TV'ye dönerek, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sundu; bir yandan da Okan Bayülgen ile "Haber Makinası" adlı programda yer alıyordu. Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de "Lütfen bu konuya girmeyelim" isimli kadın programını sundu.

Sonraki dönemde yine Show TV'de Cem Özer ile "Haberiniz Var Mı?" adlı programı sundu. Bu programın kısa sürede bitmesinin ardından bir yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Saba Tümer, 31 Mart 2008 tarihinde, HaberTürk kanalında, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sunmaya başladı.

Oya Germen ile “Yok Daha Neler” isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra CNN Türk'e geçti ve “Saba Tümer İle Bu Gece” adlı programını yaptı. CNN Türk'de bir yıl çalıştıktan sonra Show TV'ye geçti ve “Saba Tümer” gece programını yapmaya başladı.

Saba Tümer, Tv8 ekranlarında "Saba ile Oyuna Geldik" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

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