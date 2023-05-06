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TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti

TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

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Valilik makamındaki ziyarette Çiftçi, Büyükekşi'ye kent ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükekşi, ziyaretin ardından basın mensuplarına, Çorum'un 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan bir il olduğunu öğrendiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'nin şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu belirten Büyükekşi, "Kendilerini tebrik ediyoruz. Çorumspor kulübümüzü, altyapısını ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarete Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile federasyon yöneticileri de katıldı.

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