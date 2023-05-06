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Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü

Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden söktü.

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Sivas kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Pilot Kaya İstektepe Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın çatısı kuvvetli rüzgara dayanamadı. Çatı yerinden sökülerek adeta kağıt gibi buruştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinden sökülen çatının site bahçesine düşmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Olayda kimse yaralanmadı.

Öte yandan, Gemerek ilçesinde de rüzgar nedeniyle bir kavak ağacı yola devrildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, ağacın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

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