Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi başladı.

Abone ol

Bodrum Regnum Golf & Country Club'ta gerçekleştirilen ve yarın sona erecek organizasyona, 13 kulüp ve 23 takımdan 176 oyuncu katılıyor.

İki farklı kategorideki mücadeleler sonunda genel klasman tablosu oluşacak.



Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, basın mensuplarına, ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Katılımcıların da çok mutlu olduğunu aktaran Turan, "Turnuvaya katılan herkes çok heyecanlı. Kıran kırana mücadeleler oluyor. Önümüzdeki ayaklar haziranın sonlarına doğru Ankara'da olacak. En son final ayağımız ise Antalya'da yapılacak." diye konuştu.

Turnuvada çok tecrübeli isimlerin de yer aldığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Turnuvada bu, ikinci yılımız. Golf sahaya karşı oynanan bir oyun, sahaya karşı vermiş olduğunuz bir mücadele. O yüzden sahanın kondisyonu ve insanların o zamanki psikolojik durumu tamamen her şeyi etkileyecektir. Çocuklarla ilgili olarak bu yıl itibarıyla ilk defa seçmeler yaptık. Türkiye'nin değişik bölgelerinden birçok çocuk golfe ilgi duymaya başladı. Bu, oldukça iyi. Önümüzdeki günlerde ciddi bir yapılanmaya gideceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor."