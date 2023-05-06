BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  SPOR

Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı

Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi başladı.

Abone ol

Bodrum Regnum Golf & Country Club'ta gerçekleştirilen ve yarın sona erecek organizasyona, 13 kulüp ve 23 takımdan 176 oyuncu katılıyor.

İki farklı kategorideki mücadeleler sonunda genel klasman tablosu oluşacak.


Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, basın mensuplarına, ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Katılımcıların da çok mutlu olduğunu aktaran Turan, "Turnuvaya katılan herkes çok heyecanlı. Kıran kırana mücadeleler oluyor. Önümüzdeki ayaklar haziranın sonlarına doğru Ankara'da olacak. En son final ayağımız ise Antalya'da yapılacak." diye konuştu.

Turnuvada çok tecrübeli isimlerin de yer aldığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Turnuvada bu, ikinci yılımız. Golf sahaya karşı oynanan bir oyun, sahaya karşı vermiş olduğunuz bir mücadele. O yüzden sahanın kondisyonu ve insanların o zamanki psikolojik durumu tamamen her şeyi etkileyecektir. Çocuklarla ilgili olarak bu yıl itibarıyla ilk defa seçmeler yaptık. Türkiye'nin değişik bölgelerinden birçok çocuk golfe ilgi duymaya başladı. Bu, oldukça iyi. Önümüzdeki günlerde ciddi bir yapılanmaya gideceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Kral III. Charles, törenle İngiltere Kraliyet tacını giydi
Kral III. Charles, törenle İngiltere Kraliyet tacını giydi
Kılıçdaroğlu '17-25 sürecinde de yapmışlardı' dedi Erdoğan'dan 'FETÖ kumpasına ortak oldun' tepkisi
Kılıçdaroğlu '17-25 sürecinde de yapmışlardı' dedi Erdoğan'dan 'FETÖ kumpasına ortak oldun' tepkisi
Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçı kadrosu belli oldu
İstanbul'da 6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
İstanbul'da 6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
Antalya'da ormanlık alan ve muz bahçesinde yangın çıktı
Antalya'da ormanlık alan ve muz bahçesinde yangın çıktı
Arda Turan, Eyüpspor'da uygulamak istediği sistemi açıkladı:
Arda Turan, Eyüpspor'da uygulamak istediği sistemi açıkladı:
Saba Tümer kaç yaşında, aslen nereli? Saba Tümer evli mi, hiç evlendi mi?
Saba Tümer kaç yaşında, aslen nereli? Saba Tümer evli mi, hiç evlendi mi?
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Yunus Emre ölümünün 702’nci yılında Eskişehir'de anıldı
Yunus Emre ölümünün 702’nci yılında Eskişehir'de anıldı
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, deprem bölgelerine 1,5 ton bakliyat yardımı yolladı
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, deprem bölgelerine 1,5 ton bakliyat yardımı yolladı
Sudan'da taraflar müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi
Sudan'da taraflar müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi